“Castelvetrano addolorata per la tragica scomparsa di Maria Amatuzzo”. Il cordoglio del Sindaco Alfano

del 2022-12-26

Sulla tragedia che ha portato alla morte della giovane mamma Maria Amatuzzo. A esprimere cordoglio a nome della Città anche il Sindaco Enzo Alfano

"Un velo di dolore è sceso su tutta la comunità di Castelvetrano, attonita, per la disgrazia, verificatasi nella borgata di Marinella di Selinunte, nella giornata della vigilia di Natale. La drammatica scomparsa della giovane mamma lascia sotto choc la nostra collettività, che in poco più di tre anni, deve fare i conti, per la seconda volta, con una tragedia tra le mura domestiche.

Con i sentimenti di afflizione, prendiamo atto della necessità di promuovere tutte le possibili attività di sensibilizzazione capillari, in modo da raggiungere le numerose realtà di disagio nel nostro territorio, coinvolgendo le scuole e tutti gli enti che possano dare un valido contributo . Rappresento il dolore di un’intera comunità, scossa tremendamente da questo tragico evento ed esprimo il più partecipato cordoglio ai familiari di Maria, alla Comunità dei pescatori, agli amici e alle persone che la conoscevano e le volevano bene".