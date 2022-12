L’ultima chiamata di Maria ai figli prima del tragico epilogo. Continuano le indagini degli inquirenti

di: Redazione - del 2022-12-27

La gelosia sembra allo stato attuale la pista più seguita dagli inquirenti per dare una spiegazione, ove ce ne fosse una, all’efferato delitto che ha visto protagonista Ernesto Favara che ha deciso, in un momento di lucia follia, che la sua giovane sposa non poteva amare un’altra persona, anche se molto più giovane dell’omicida.

La tragedia ha sconvolto il borgo marinaro dove tutti conoscevano soprattutto Ernesto Favara, per decenni pescatore che, da qualche anno, aveva deciso di fare il venditore ambulante con tre ruote proprio assieme alla giovane moglie, la quale spesso lo accompagnava anche in ospedale, dove si sottoponeva quasi giornalmente a delle cure, come ieri, eccezionalmente da solo in reparto sotto lo sguardo degli agenti della Polizia Penitenziaria.

La tragedia ha investito anche i figli non solo della coppia, le gemelline di 4 anni, ma anche gli altri figli dello stesso omicida e della vittima.

In particolare, in una struttura per minori di accoglienza, vivono assieme un’altra figlia del Favara, di 11 anni, avuta da un precedente matrimonio, che frequenta la prima media, alla quale il papà aveva regalato un cavallo condiviso in un maneggio, dove la stessa ragazzina si reca per svolgere il suo sport preferito.

Assieme a loro in comunità, anche la figlia di sette anni avuta con un altro uomo. Una famiglia allargata ma con i figli molto uniti, che avevano per un certo periodo vissuto sotto lo stesso tetto coniugale, prima che intervenissero gli assistenti sociali sotto l’egida del Tribunale dei minorenni. I colloqui con i figli nella struttura avvenivano con una certa frequenza, a volte assieme, altre volte singolarmente.

Pare che il Favara avesse insistito con la giovane moglie per potere riportare a casa quanto meno le gemelline, per le quali, prima del femminicidio, era stata avviata dal Tribunale la procedura di affidamento delle stesse minori ad una famiglia, con possibilità per i genitori di continuare a vedere i figli.

La vittima, intorno alle 13:30, prima della sua tragica fine, aveva telefonato alle gemelline, poi aveva parlato dopo circa un’ora e per l’ultima volta con la figlia di sette anni. Solo una figlia di Ernesto Favara sa della disgrazia e dell’arresto del padre, e si è chiusa in un silenzio di dolore. Alla fine anche loro sono vittime degli errori dei genitori.

Il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha scritto una nota:

"Un velo di dolore è sceso su tutta la comunità di Castelvetrano, attonita, per la disgrazia, verificatasi nella borgata di Marinella di Selinunte, nella giornata della Vigilia di Natale. La drammatica scomparsa della giovane mamma, lascia sotto choc la nostra collettività, che in poco più di tre anni, deve fare i conti, per la seconda volta, con una tragedia tra le mura domestiche.

Con i sentimenti di afflizione, prendiamo atto della necessità di promuovere tutte le possibili attività di sensibilizzazione capillari, in modo da raggiungere le numerose realtà di disagio nel nostro territorio, coinvolgendo le scuole e tutti gli enti che possano dare un valido contributo. Rappresento il dolore di un’intera comunità, scossa tremendamente da questo tragico evento, ed esprimo il più partecipato cordoglio ai familiari di Maria, alla Comunità dei pescatori, agli amici ed alle persone che la conoscevano e le volevano bene."