Oggi l'ultimo saluto a Gianluca Maniscalco. 11 gli indagati. La Magistratura vuole fare chiarezza

Undici indagati tra medici ed infermieri all'Ospedale di Castelvetrano per la morte di Gianluca Maniscalco che si era rivolto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano il 4 dicembre scorso.

I familiari chiedono verità e giustizia per il loro congiunto deceduto a soli 32 anni, che lascia due figli in tenerissima età, Ieri è stata effettuata l'autopsia disposta dalla Procura di Marsala che ha nominato il medico legale Giuseppe Albano a stabilire le cause del decesso.

I familiari hanno sporto denuncia ai Carabinieri chiedendo l'acquisizione delle cartelle cliniche anche dei messaggi vocali loro inoltrati dal deceduto. Gianluca Maniscalco, riferisce il padre Giacomo e le sorelle Maria e Giovanna. Gianluca era un ragazzo solare, affettuoso e ben voluto. I suoi funerali oggi alle 15 presso la Chiesa di Santa Lucia.