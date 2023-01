Bollo auto Sicilia, disposta la proroga per il pagamento fino a Febbraio 2023. Ecco i requisiti

di: Publiredazionale - del 2023-01-02

Lo Studio di consulenza automobilistica, Studio Celia sas di Francesco Fasciolo & C., comunica ai lettori di Castelvetranonews.it le modalità attuative della regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale (cd "bollo auto"), ai sensi dell'art. 28 della L.R. 10 Agosto 2022 n. 16 come modificato dall'art.3 commi 7 e 8 della L.R. 13 dicembre 2022 n.18.

In attuazione dell'art. 28 della L.R. 10 Agosto 2022, n.16 e s.m.i., non si applicano le sanzioni e gli interessi dovuti in relazione agli omessi o insufficienti pagamenti della tassa automobilistica regionale la cui scadenza sia stabilita tra il 01/01/2016 ed il 31/12/2021, laddove i contribuenti, alternativamente:

1. provvedano al pagamento della tassa automobilistica dovuta per gli anni di imposta 2016, 2017,2018 e 2019, 2020 e 2021 entro il 28 Febbraio 2023, come specificato al successivo art.4;

2. richiedano, entro il 28 Febbraio 2023, per le posizioni debitorie già iscritte a ruolo per tassa automobilistica degli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 di importo superiore a duemila euro per anno di imposta, il pagamento in quattro rate trimestrali come specificato al successivo art.4 bis.

Si dispone, pertanto, la sospensione massiva dell'attività di riscossione dei ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale fino al 31/03/2023:

- per consentire ai contribuenti di aderire alla regolarizzazione agevolata con le modalità previste dal successivo art.4;

- per evitare, durante il periodo della gestione della misura agevolativa, l'attivazione di provvedimenti cautelari e, in presenza di procedure già in essere, il passaggio ad azioni esecutive, si dispone la sospensione massiva dell'attività di riscossione dei ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale fino al 31/03/2023. La sospensione non interrompe la notifica delle cartelle esattoriali.

La Regione Siciliana ha attivato presso le delegazioni Aci e le agenzie di pratiche auto autorizzate un canale di pagamento dedicato alla regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale di cui all'art. 28 del L.R. 16/2022 e s.m.i..

Per aderire alla regolarizzazione agevolata il contribuente, senza necessità di istanza, dovrà effettuare entro il 28 Febbraio 2023 il pagamento di quanto risulterà dal sistema di calcolo ACI dovuto a titolo di tassa automobilistica regionale per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, esclusivamente presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate specificando la targa del veicolo e l'anno di imposta che intende regolarizzare senza applicazione di interessi e sanzioni.