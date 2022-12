Rosalia Ventimiglia (DC) ricevuta a Palermo dal neo Ass. Regionale alla Famiglia Nuccia Albano. “Auspicato dialogo con Alfano”

di: Redazione - del 2022-12-29

Nei giorni scorsi, il commissario della Democrazia Cristiana di Castelvetrano Rosalia Ventimiglia è stata ricevuta a Palermo dal neo Assessore Regionale alla Famiglia ed alle Politiche sociali Nuccia Albano. Durante l’intenso colloquio, durato più di due ore, il commissario Ventimiglia ha illustrato all’Assessore Albano le varie criticità presenti nel tessuto sociale castelvetranese nell’ambito sociale, toccando anche il tema della violenza sulle donne in generale e, in particolare, della gravissima vicenda accaduta a Selinunte alla Vigilia del Santo Natale e che ha visto la giovane mamma Maria Amatuzzo morire sotto i colpi brutali del marito.

Rosalia Ventimiglia, inoltre, ha chiesto all’Assessore di poter organizzare un eventuale incontro con i rappresentati della Giunta di Castelvetrano, al fine di poter individuare alcuni punti strategici nell’ambito delle politiche sociali. L’obiettivo prioritario: l’eventuale finanziamento di progetti mirati a dare sostegno a chi versa in condizioni disagiate.

“È stato un incontro ricco di spunti interessanti - ha dichiarato Rosalia Ventimiglia al termine della riunione - . Alla dott.ssa Albano ho fatto presente che a Castelvetrano insistono seri problemi al Comune, in ragione delle difficoltà dovute anche al dissesto finanziario, per poter dare congrue risposte a famiglie disagiate. Stesso discorso vale anche per il mondo dell’infanzia in difficoltà.

Ho rappresentato all’Assessore - ha aggiunto Rosalia Ventimiglia - le quotidiane criticità affrontate dai ragazzi diversamente abili e delle loro famiglie nel gestire cure e percorsi educativi qualificati. All’Assessore ho anche parlato dell’area di Castelvetrano riservata ai migranti. Un luogo dove vivono in modo precario molti di loro, che necessita di provvedimenti urgenti.

Devo esprimere infine il mio vivo compiacimento all’Assessore Albano per la particolare attenzione mostrata verso le mie istanze e per il determinato interesse manifestato a poter collaborare con il Comune di Castelvetrano. È necessario, a mio avviso, attivare i progetti per poter ottenere finanziamenti con le risorse che attualmente sono a disposizione presso l’Assessorato Regionale, un lavoro che spetta al Comune. Mi auguro che l’Amministrazione Comunale colga presto queste possibili occasioni di finanziamento.

Serve un piano speciale dedicato al disagio sociale in generale. Auspico che il Sindaco Alfano incontri presto l’Assessore Albano, per dettare un crono programma operativo.”