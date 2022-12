Castelvetrano, Teatro Selinus e la polemica di Castelvetrano Giovani. Replica dell’Assessore Zizzo

di: Redazione - del 2022-12-29

In merito ad alcuni chiarimenti sulla chiusura del Teatro Selinus, a seguito della nota di Castelvetrano Giovani, che ha impedito ai ragazzi del Liceo Classico di rappresentare la tradizionale Rivista ( clicca qui per leggere l’articolo ), giunge la replica dell’Assessore Zizzo, specificando che trattasi di una polemica che desta particolare sdegno perché strumentalizza per fini meramente politici anche i ragazzi. Di seguito le sue dichiarazioni:

“È assolutamente pretestuoso sostenere che “Il teatro è stato negato ai giovani”: Il teatro è stato ed è ancora chiuso per importanti interventi di ristrutturazione, che era indispensabile effettuare e che ce lo restituiranno più bello che prima. In questi mesi, i lavori sono stati seguiti con attenzione giornaliera e con trepidazione, come sanno benissimo i ragazzi del Comitato ed il loro regista, con cui siamo stati in costante contatto per aggiornarli passo passo, in assoluta trasparenza, sull’iter dei lavori, che fino ad un certo punto hanno mantenuto i tempi previsti e poi ultimamente hanno, invece, subito un rallentamento, dovuto ai tempi degli appalti pubblici ed alle vacanze natalizie, che ne hanno rallentato la consegna.

A dimostrazione di quanto detto, (guarda un po’) l’attacco non viene dai ragazzi del Liceo, che con grande tenacia hanno voluto che una delle nostre più belle tradizioni: la Rivista del Liceo classico, fosse celebrata proprio nella nostra Città ed in uno dei nostri luoghi di cultura più belli.

Il Teatro non vede l’ora di riaprire i suoi battenti alla collettività e di riempirsi di spettacoli e di iniziative. Che gli studenti del Liceo Classico possano realizzare la loro rivista proprio nel Teatro Selinus ed in nessun altro luogo, non è solo un impegno da mantenere, ma motivo di orgoglio che ci vede uniti anche nel trovare insieme una soluzione, rimandando alla seconda decade di Gennaio l’inaugurazione del nostro teatro proprio attraverso la loro Rivista.

Utilizzare un gruppo di giovani per colpire non creerà la fiducia e l’interesse delle giovani generazioni nei confronti della politica, ma alimenterà solo il disincanto e la sfiducia. Cari ragazzi, state attenti ai cattivi maestri!

Graziella Zizzo

Assessore alla Cultura ed alle Politiche sociali”