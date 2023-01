Premio Biol Miel 2022, ‘Vito Pasquale Salluzzo’ di Castelvetrano si è aggiudicata medaglia d’oro con ‘Miele Siciliano di millefiori’

di: Comunicato Stampa - del 2023-01-03

"La giuria del premio internazionale Biol Miel 2022, nella categoria ‘millefiori’ premia tre realtà apistiche italiane. Sono: la ‘Vito Pasquale Salluzzo’ di Castelvetrano (Trapani), che si è aggiudicata la medaglia d’oro con il ‘Miele Siciliano di millefiori’, ottenuto grazie alle api nere sicule; il ‘Consorzio dei Produttori Biologici (ConProBio) Lucano, che ha conquistato il secondo posto con il ‘Millefiori Bio’, prodotto nell’entroterra della Basilicata e la ‘Soleterra di Luca Serri’ con sede a Modena, classificatasi terza, con il ‘Miele del Crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano’, miele di alta quota.

A differenza del podio dedicato alle apicolture che producono ‘millefiori’ biologici, quello delle aziende apistiche produttrici della specialità ‘monoflora’ biologica non ‘parla’ italiano. Infatti è risultato primo il miele croato, ottenuto dal nettare dei fiori di Acacia, prodotto dalla OPG Keser. Seconda con un ‘monoflora’, ottenuto dal Timo si è piazzata l’apicoltura greca ‘Amorgiano Honey’. Ha completato il podio il miele di Acacia dell’apicoltura slovena ‘Rojs Andrej’.

I mieli sono stati testati da una giuria internazionale, composta da 12 esperti in analisi sensoriale del miele, con capo panel Gian Luigi Marcazzan, referente del CREA-AA di Bologna, riunitasi nei giorni scorsi a Bari nella sede di ‘Buò – crudo cotto mangiato’.

Al concorso sono stati ammessi i campioni di oltre 220 mieli biologici, di cui 85 di produzione italiana e 140 di produzione estera, certificati ai sensi della normativa europea o di altri standard nazionali ed internazionali. Promuovere la qualità del miele biologico, rafforzare il rapporto tra apicoltura e sviluppo sostenibile, valorizzare le differenze legate alla biodiversità naturale e delle coltivazioni, favorire lo scambio delle informazioni sulle innovazioni in apicoltura e, infine, sensibilizzare i consumatori sui vantaggi legati all’utilizzo del miele biologico di qualità, prodotto nel pieno rispetto dell’ambiente e delle api, sono in sintesi gli obiettivi che il ‘Premio’ intende perseguire.

‘Biol Miel’ è stato ideato ed è organizzato dal Consorzio Italiano per il Biologico. Presidente di ‘C.i.Bi.’ è Nino Paparella, esperto agronomo barese. Per la miglior riuscita dell’edizione 2022 di ‘Biol Miel’, il Consorzio Italiano per il Biologico si è avvalso della preziosa collaborazione del ‘CREA – Agricoltura e Ambiente’ di Bologna e di ‘Biol Italia’."