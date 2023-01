Si è spento il missionario Biagio Conte. Più di una volta era venuto a Castelvetrano

del 2023-01-03

Si è spento all’età di 55 anni Biagio Conte missionario italiano laico. Ha dato vita alla "Missione di Speranza e Carità", per cercare di rispondere alle drammatiche situazioni di povertà ed emarginazione della sua città natale, cioè Palermo. Molto conosciuto per le sue battaglie in favore dei più deboli e bisognosi era gravemente malato. Più di una volta aveva condotto lunghi scioperi della fame.