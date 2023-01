Castelvetrano, tredici colombe bianche in cielo per ricordare Gianluca Maniscalco. Atteso esito autopsia

di: Redazione - del 2023-01-03

Tredici colombe bianche e tanti palloncini sono volati alla fine della cerimonia funebre davanti al sagrato della Chiesa di Santa Lucia per ricordare il 32enne Gianluca Maniscalco, morto o per una complicazione da Covid o per altre patologie. Rabbia da parte dei tanti amici e strazio dei familiari, che hanno assistito all’omelia di Don Elkin per una morte arrivata troppo presto, dopo 22 giorni di ricovero all’interno del Nosocomio castelvetranese, dove l’uomo era entrato per un controllo e alla fine, trasportato in urgenza, ancora vigile, al Centro Covid di Marsala la sera di Natale, dove dicono i parenti sia arrivato già senza vita.

Adesso risultano 11 indagati tra medici ed infermieri. Il capo d’imputazione per medici ed infermieri è quello di omicidio colposo, dal quale dovranno difendersi nelle opportune sedi giudiziarie. Ancora non sono stati resi noti gli esiti dell’esame autoptico del corpo di quello che potrebbe essere la vittima di un caso di “presunta mala sanità”, come afferma l’avvocato Antonella Di Leo, che, assieme al collega Nello Alfano, stanno assistendo le sorelle di Gianluca altre parti.

Sarà l’esito della biopsia degli organi vitali a far capire se il giovane lavoratore, papà di due bambini in tenerissima età, sia deceduto a seguito del sopraggiunto Covid, pare contratto all’interno dello stesso Ospedale, o per la patologia ai reni riscontrata, che lo ha portato ad effettuare una serie di sedute di dialisi.

Sono tutti passaggi temporali che saranno vagliati dal Magistrato, assieme anche ai tanti messaggi vocali che l’uomo ha trasmesso ai familiari, nei quali si lamentava di essere stato lasciato un po’ solo nei vari reparti.

Resta da capire se la morte sia stata causata dal Covid come concausa della sua patologia o da un’altra ragione, che ha portato al mal funzionamento dei reni. Il padre e le sorelle vogliono delle risposte precise. Entrare per un banale mal di stomaco in ospedale per poi uscirne senza vita dopo 22 giorni di ricovero, significa che qualcosa non ha funzionato. Sarà comunque la perizia disposta su delega del Pubblico Ministero Stefania Tredici al CTU Giuseppe Albano a chiarire i contorni di una vicenda poco chiara.