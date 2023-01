Al via i PUC nei comuni del belicino facenti parte del distretto sanitario 54. Ecco come i percettori Rdc potranno partecipare

di: Comunicato Stampa - del 2023-01-02

“Il Comune di Castelvetrano in qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 54 (Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa), in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea in materia di contrasto alla emarginazione ed all’esclusione sociale, in armonia con quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, promuove una politica attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire l’attivazione e lo sviluppo di progetti utili alla collettività, secondo quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione.

Poiché l’adesione all’iniziativa da parte del mondo del Terzo Settore presente sul territorio è indispensabile al successo dell’azione locale di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, il Comune Capofila Castelvetrano intende individuare Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali, Fondazioni disponibili ad avviare “progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la cui titolarità è posta in capo al Comune.

A seguito della conforme decisione della Delibera del Comitato dei Sindaci n. 17 del 23/11/2022 è stato dato avvio al procedimento di cui al presente Avviso Pubblico.

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Enti del Terzo settore (in avanti anche solo “ETS”), di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo “CTS”), tra cui Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali e Fondazioni con sede operativa in uno dei Comuni del Distretto n. 54, interessate a stipulare specifico accordo con il Comune Capofila Castelvetrano per “progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

La Manifestazione di interesse si propone di realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 Marzo 2019, n. 26 di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Comune di Castelvetrano – capofila del Distretto e il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Comune Capofila Castelvetrano con il presente Avviso Pubblico intende effettuare una ricognizione per raccogliere la disponibilità, da parte di ETS, quali Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali e Fondazioni, con sede operativa in uno dei Comuni del Distretto, a stipulare accordi per progetti utili alla collettività (PUC) a favore di persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza residenti nei Comuni del Distretto.

Ai fini della presente procedura si rinvia alle “definizioni” contenute nell’art. 1 del DM 22 Ottobre 2019, da intendersi parte integrante del presente Avviso Pubblico.

Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale.

La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l’Impiego ovvero presso i Servizi Sociali dei Comuni.

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse al presente Avviso Pubblico:

gli ETS, quali, le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni iscritte negli appositi registri e con sede operativa in uno dei Comuni del Distretto, come definiti dall’art. 4 del CTS, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”) - tenuto dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, fermo restando il regime transitorio di cui all’art. 101 del CTS..

Tutti i Soggetti che presentano domanda devono, inoltre, essere in regola relativamente alla posizione assicurativa dei volontari ed alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e collaboratori.

La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune Capofila Castelvetrano avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare “accordi di collaborazione”.

Gli accordi che si instaureranno a seguito di questa procedura avranno durata annuale.

I Soggetti interessati potranno aderire al presente Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse compilando apposito modulo predisposto dal Comune Capofila Castelvetrano, reperibile sui siti istituzionali dei Comuni (Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa) – Amministrazione Trasparente Sezione Bandi e Avvisi.

La domanda, in carta libera, e redatta secondo il modulo di cui all’allegato “A”, dovrà necessariamente contenere la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, e dovrà riportare, a seconda della tipologia di appartenenza:

a) Modulo di adesione allegato “A” alla manifestazione di Interesse PUC, allegato al presente Avviso Pubblico, compilato in tutte le sue parti e con allegato copia del documento di indentità del legale rappresentante dell’ente;

b) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (modulo allegato “C”);

c) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto aggiornato dell’Ente.

d) Copia delibera di nomina del legale rappresentante:

La domanda dovrà essere presentata mediante compilazione di apposito modello e della/delle schede di progetto all’indirizzo Pec: [email protected] allegando la documentazione richiesta entro e non oltre il 10 Gennaio 2023.

Le istanze pervenute saranno esaminate entro trenta giorni dalla presentazione, in applicazione dei principi del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm. A tale ultimo proposito si precisa che si applica la disciplina sul soccorso istruttorio.

I progetti utili alla collettività (PUC) riguarderanno le attività di seguito elencate:

• Culturale - Comune di Partanna n. 2;

• Sociale - Comune di Castelvetrano n. 3, Comune di Poggioreale n. 1, Comune di Campobello di Mazara n. 1 e Comune di Santa Ninfa n. 2;

• Ambientale - Comune di Castelvetrano n. 2, Comune di Poggioreale n. 1, Comune di Campobello di Mazara n. 2 , Comune di Santa Ninfa n. 2 , Comune di Salaparuta n. 1 e Comune di Partanna n. 3;

• Tutela dei beni comuni Comune di Castelvetrano n. 1.

L’organizzazione delle attività non sarà collegata alla ordinarietà, bensì allo specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie.

Considerate la natura dei progetti e le caratteristiche delle persone coinvolte, che non sempre sono in grado di esprimere specifiche competenze professionali, le attività realizzate dal Comune Capofila Castelvetrano in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall’Ente o dal Soggetto del privato sociale.

I progetti sono visionabile presso il Comune Capofila – Castelvetrano, II Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino, P.le G. Cascino, 8 (Palazzo Informagiovane).

Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:

• non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente;

• siano redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto e non operando la disciplina sul soccorso istruttorio;

• siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

• si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;

• manchi anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso Pubblico ed essenziali per la formulazione di una manifestazione di interesse seria e consapevole;

• La Manifestazione di Interesse sia stata presentata oltre il termine di scadenza.

I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità: Individuazione di Soggetti DI Terzo Settore per “Progetti utili alla Collettività ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2019, n. 26 che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.

Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura.

L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è il Comune Capofila Castelvetrano, con sede in P.le G. Cascino n. 8. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l’Avv. Simone Marcello Caradonna – Comune Castelvetrano – P.le G. Cascino n. 8 Castelvetrano – email: [email protected] .

I soggetti aderenti, con la partecipazione alla procedura indetta con il presente Avviso, si impegnano ad adempiere a quanto previsto nello schema di “accordo di collaborazione” (allegato “B”).

Il Comune, in relazione all’esecuzione dell’attività di progetto di cui detiene la titolarità, per quanto riguarda gli ETS, svolge la propria attività di verifica e di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

Il presente Avviso Pubblico è reperibile sui siti internet dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 54 (Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa).

Avverso il presente Avviso Pubblico può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, entro il termine decadenziale stabilito dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il codice del processo amministrativo.”