Questa sera Dargen D’Amico ospite ad Area14. Cresce l’attesa

del 2023-01-05

Grande attesa per l’ennesimo evento firmato Area 14 questa sera, che fra prelibatezze siciliane e degustazioni delle migliori cantine del territorio, accoglierà uno dei grandi personaggi del panorama musicale italiano: Dargen D’Amico, nelle vette delle classifiche del 2022 con il brano portato all’ultimo Festival di Sanremo, "Dove si balla".

Nell’ultima edizione di XFactor 2022, Dargen D’Amico è stato protagonista come giudice. Area 14 si conferma luogo del giusto divertimento per i giovani e di vetrina per i prodotti tipici del territorio. Il successo della novità autunno-inverno della Galleria deGusto, location invidiabile che offre l’opportunità di gustare prelibatezze siciliane accompagnate da sorsi di vino del territorio.