Questione depuratore di Marinella, albergatori in apprensione. Rizzuto: "A rischio la stagione estiva 2023"

Tiene banco a Castelvetrano, ma soprattutto a Marinella di Selinunte, la nota inviata dal Sindaco Enzo Alfano agli albergatori, ai quali ha notificato il provvedimento di diniego di scarico a mare dopo il trattamento nelle vasche, non più autorizzato dalla Regione. Da qui il conseguenziale stop agli alberghi ai quali non verrà rilasciata nessuna autorizzazione, che di solito ha una durata di 4 anni.

I commercianti ed i grandi alberghi, che hanno già le prenotazioni per la prossima estate, sono in grande preoccupazione. Un depuratore con grosse criticità di dissesto strutturale fa tremare l'economia del territorio.

Lo stesso avvocato Lorenzo Rizzuto, nella qualità di rappresentante di circa novanta esercizi della borgata, precisa: "In merito alla nota del comune del 3 Gennaio relativa alla sospensione da parte del Comune del rilascio dell'autorizzazione allo scarico per le attività produttive, soprattutto per quanto riguarda le grandi strutture come gli alberghi, l'Associazione Oikos manifesta la grande ed assoluta preoccupazione per la vicenda che sta interessando l’intera borgata e che rischia seriamente di compromettere, se non addirittura pregiudicare del tutto, l’intera stagione estiva 2023, non solo degli alberghi, ma di tutte le attività economiche e dei lavoratori ad esse collegate.

Purtroppo - continua l'avvocato - dobbiamo prendere atto che dall’11 Novembre 2011 ad oggi, benché siano stati stanziati fondi per circa 1.350.000,00 per la messa in sicurezza del depuratore e delle aree adiacenti, nessuna opera è stata realizzata.

Ci saremmo aspettati da parte del Comune l’utilizzo delle somme provenienti dalla tassa di soggiorno o, vista la gravità della situazione, l’utilizzazione di eventuali altre risorse. Con quale spirito il Comune di Castelvetrano partecipa alla BIT di Milano, conscio della gravissima situazione e del grave pericolo che incombe su Marinella di Selinunte? Non è dato sapere. Auspichiamo un pronto intervento della Regione Siciliana essendoci già attivati per un incontro con il Presidente e gli Assessori competenti."

Nei giorni scorsi avevamo intervistato il Sindaco Alfano il quale ai nostri microfoni aveva dichiarato: "Attendo di essere ricevuto anche dal Presidente della Regione e sono disposto ad inscenare manifestazioni di protesta assieme ai commercianti albergatori pur di garantire la prossima stagione estiva."

Tanto entusiasmo da parte di tutti gli albergatori e degli operatori commerciali per presentare i prodotti identitari del nostro territorio. La Pec da parte del Sindaco Alfano ha però evidenziato la gravità della situazione:

"Le cose non sono affatto contrastanti, noi siamo felici di partecipare a quest'evento - ha detto il primo cittadino - per presentare tutti quei prodotti identitari di questa città, che sono tanti, ricchi e attrattivi, insieme ad un Parco Archeologico e ad un centro storico come il nostro che è straordinario.

La Pec è stata inviata al Presidente della Regione, - continua il Sindaco Enzo Alfano - agli Assessorati competenti e, naturalmente, informiamo anche gli albergatori dei problemi che investono il nostro depuratore. Queste complicanze vengono da lontano. Abbiamo avuto notizia nel Giugno del 2022 di una Delibera di Giunta Regionale con cui si stanziavano 1 milione e 350 mila euro per il recupero in sicurezza del depuratore, così come la via del cantone.

Da lì abbiamo chiesto di unificare i due progetti e ci è stato detto di sì, proprio per dare una progettualità omogenea e conducente all'intera area. Poi abbiamo chiesto che venissero attribuiti questi soldi al Comune, perché soltanto se vengono dati nella disponibilità comunale noi possiamo dare l'incarico e, quindi, proseguire nelle lavorazioni.

Nonostante le varie richieste, ci sono, ancora una volta, difficoltà al trasferimento di queste risorse. Andava, in questa maniera, sollecitato il Presidente della Regione, al quale nella nota chiedo un'incontro per spiegare meglio le problematiche che potrebbero investire la nostra città."

