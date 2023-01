Morte di Maria Amatuzzo, Gip di Trapani rigetta la richiesta di perizia psichiatrica per Ernesto Favara

del 2023-01-09

“Prima ancora che infondata, è del tutto inammissibile”. E’ stata così motivata da parte del gip di Trapani la richiesta di perizia psichiatrica per Ernesto Favara avanzata dal legale Margherita Barraco al fine di accertare, in sede di incidente probatorio se, al momento di commettere il delitto, lo stesso fosse capace di intendere e di volere. L’avvocato Vito Cimiotta, difensore del padre di Maria Amatuzzo, ha già anticipato che, come parte civile, nomineranno un proprio consulente.