Depuratore di Selinunte, ancora bloccati i due finanziamenti per 1,3 Milioni. Alfano scrive a Schifani. “Stagione alberghiera a rischio”

del 2023-01-06

Il Sindaco Enzo Alfano con una lettera del 3 Gennaio indirizzata al Presidente della Regione Renato Schifani ha espresso tutte le criticità connesse al mancato inizio dei lavori al depuratore di Marinella di Selinunte dopo l’annosa frana che ha messo in pericolo l’intero depuratore.

Nella lettera, a firma congiunta con Vincenzo Caime, viene ribadito che al Comune non sono arrivati i 600 Mila euro per interventi urgenti di rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di via del Cantone che dovrebbero consentire così di superare le criticità che non hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione allo scarico da parte dell’assessorato regionale all’Energia.

Nessuna novità anche per il secondo finanziamento di 750 mila euro destinato al ripristino della transitabilità di via Punta Cantone, l’arteria viaria di accesso alla Riserva, attualmente interessata da un forte fenomeno di dissesto. Alfano nella sua lettera ha espresso le difficoltà nel poter rilasciare le autorizzazioni allo scarico fognario delle grandi strutture ricettive che trasferiscono dei quantitativi importanti e di gran lunga superiori ai 15 mc delle piccole attività e delle abitazioni.

Un rischio che potrebbe portare ad un grave danno economico per le strutture alberghiere e a tutto il tessuto economico locale basato sul turismo estivo.

Il presidente dell’associazione albergatori di Selinunte Paolo Masella nutre grande preoccupazione per una stagione turistica che può essere compromessa da un Depuratore danneggiato dal nubifragio del novembre 2021 e dall’avviso d’allarme del Sindaco che pare non sia in grado oggi di assicurare il servizio e di conseguenza non concede le autorizzazioni allo scarico alle strutture alberghiere. Occorrerà riunire immediatamente tutti gli interessati e gli enti competenti al fine di trovare una soluzione che eviti la chiusura delle attività alberghiere a Selinunte. Da parte della Federalberghi provinciale di Trapani rappresentata dal suo presidente Dott.Antonio Marino è garantita la massima collaborazione affinché si arrivi a sbloccare una situazione che, come al solito, a causa di una burocrazia inaccettabile, si debba assistere alla penalizzazione di un un comparto trainante per l’economia di Castelvetrano.