Castelvetrano, uomo tenta il suicidio buttandosi dal quarto piano dell’Ospedale

del 2023-01-06

Un 60enne di origini mazarese, questa mattina intorno alle 10:15, ha tentato di togliersi la vita dal terzo piano dell’Ospedale di Castelvetrano. Solo la prontezza di riflesso e il coraggio della giovane Operatrice Liliana D’Incerto ha permesso di evitare una tragedia che stava per consumarsi . L’uomo, ricoverato nella struttura per accertamenti, a cavalcioni stava per gettarsi giù dal quarto piano per motivi sconosciuti. Fondamentale anche l’intervento da parte di tutto il Reparto Infermieristico che, allertato dalle grida dell’uomo, ha prontamente supportato la collega nelle operazioni di salvataggio prendendo l’uomo per il braccio che pare avesse manifestato di essere “stanco della vita “. Un plauso a tutto il Personale Ospedaliero per aver salvato la vita all’uomo.

Anche l'Ammnistrazione Comunale della Città di Castelvetrano, a nome di tutta la cittadinanza, a seguito del nostro articolo si è unita all'enconio con una nota stampa:" il il più sentito ringraziamento ed un pubblico encomio alla cittadina Liliana D'Incerto, l'operatore socio sanitario dell'Ospedale di Castelvetrano, che ha salvato la vita di un uomo, un sessantenne mazarese, ivi degente, dissuadendolo dal gesto estremo. Un atto coraggioso ed esemplare, che va oltre la professione: la vita umana è preziosa, e con il suo apporto ha evitato che un momento di irrazionalità potesse trasformarsi in tragedia."

Nella foto: Liliana D'Incerto Operatrice dell'Ospedale di Castelvetrano