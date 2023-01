Diga Delia, finanziamento da 11,5 Milioni per potenziare collegamento con le campagne

di: Redazione - del 2023-01-07

Persa l’opportunità del PNRR la Regione mette adesso soldi propri. L’obiettivo è portare l’acqua in modo regolare su altri 170 mila ettari di terreni coltivabili potenziando l’agricoltura fino a una crescita di fatturato di un miliardo. Da Roma infatti lo stanziamento per la Sicilia è stato di 30.958.428 euro a fronte di progetti che valgono 271.760.740 euro. Fra i progetti principali voluti dalla Regione c’è quello da 11,5 milioni per collegare la diga Trinità alle campagne. Altri 8 milioni serviranno rendere efficiente la rete collegata al fiume Delia.