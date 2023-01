Obiettivo Città presenta interrogazione al Sindaco su affidamento e gestione dei campi da tennis

del 2023-01-07

Interrogazione consiliare di Obiettivo Città in merito all’affidamento e gestione impianto sportivo adibito a campi da tennis. L’affidamento del Tennis club di Castelvetrano di recente aveva fatto “arrabbiare” il Direttivo del circolo locale che da tanti anni ne ha curato la gestione. Dura la nota contro l’Amministrazione, “rea”, secondo il direttivo, di non avere rinnovato allo storico sodalizio la gestione. Sulla struttura, e in particolare sul tendone ivi presente, interviene Obiettivo Città con una interrogazione il cui testo lo riportiamo di seguito:

"Premesso che diverse strutture sportive messe a bando per l’affidamento insistono su terreni di proprietà dell’ASP Trapani;

che così come affermato dal sindaco durante la seduta di Consiglio Comunale del 10/11/2022 con l’ASP di Trapani non vi è nessun accordo scritto;

che la fitta corrispondenza tra Comune di Castelvetrano e ASP Trapani, così come dichiarato dal sindaco, non può considerarsi alla stregua di una autorizzazione o un nulla osta rilasciato dall’ASP al Comune per l’espletamento dei bandi di affidamento delle strutture sportive; considerato che è stata smontata la tendo struttura in metallo adibita a copertura del campo n.1;

considerato che nessuna autorizzazione è stata rilasciata in merito da parte del Comune; considerato che il bando al punto 5 prevede che “nessun locale o prefabbricato potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione”; considerato che tale tendo struttura è stata acquistata dal Comune per un importo pari ad euro 10.000,00 circa.

L’obiettivo è sapere se i bandi effettuati per la concessione degli impianti sportivi compreso quello degli impianti adibiti a campi da Tennis, considerato che manca il nulla osta da parte dell’Asp di Trapani, può considerarsi regolare e se si secondo quali norme.

Se in riferimento al bando per la concessione dei campi da tennis è stata presentata regolare polizza fideiussoria, per un importo non inferiore ad euro 30.000,00, da parte del gestore, così come previsto al punto 6 del Bando, se la tendo struttura smontata si trova all’interno della struttura affidata ed eventualmente in quale luogo è stata trasferita.

Inoltre - i consiglieri dell’Opposizione - chiedono di applicare la clausola di risoluzione contrattuale prevista al punto 7 del bando, considerato che lo smontaggio della tendo struttura senza regolare autorizzazione è un grave inadempimento alle obbligazioni assunte, tale da compromettere la funzionalità e la sicurezza degli impianti.