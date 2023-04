Il Selinus riapre le porte al pubblico. Domani e lunedì in scena lo spettacolo “La storia di Castelvetrano”

del 2023-04-15

Andrà in scena domani e lunedì 17 Aprile alle ore 21 presso il Teatro Selinus l’opera musicale dal titolo “La storia di Castelvetrano” di Vito Signorello nell’ambito della manifestazione “Rinascita di Castelvetrano” il cui scopo è la sensibilizzazione dei cittadini ad amare la propria Città, cooperando con gli organi istituzionali, per far conoscere le sue radici e motivare la popolazione ad incrementare la percentuale di indifferenziata nello smaltimento dei rifiuti, conditio sine qua non, per una situazione igienica ottimale.

“Il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole - ha spiegato Vito Signorello autore dell’opera - può determinare un cambiamento culturale di base che dovrebbe farci sperare in un futuro migliore per le nuove generazioni”.