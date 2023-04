Ritorna il calcio a 5 nel campo comunale di via Tripoli. Affidata la struttura in gestione. Soddisfazione del vice Sindaco Foscari

di: Redazione - del 2023-04-15

Dopo due anni torna il calcio giocato nell'impianto sportivo di via Tripoli. Ciò è stato reso possibile grazie all’affido in concessione della struttura alla Sicilia Futsal che disputa il campionato di serie C2. Soddisfazione è stata espressa ai nostri microfoni dal vice Sindaco Filippo Foscari che, insieme all'Amministrazione, si sta adoperando egregiamente per valorizzare le strutture comunali castelvetranesi degrado con l'obiettivo anche di far rinascere lo sport a Castelvetrano.

" A breve - ha anticipato lo stesso Foscari - verrà pubblicato il bando per l'affidamento in gestione anche del campo di basket. E' in itinere anche il percorso per l'affidamento del bocciodromo".