Donazione degli organi e dei tessuti, Salemi 'Città del sì' Venuti: "Scelta di maturità e improntata al senso civico"

del 2023-04-13

Il Comune di Salemi (Trapani) aderisce alla 26esima 'Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti', che si celebrerà domenica 16 aprile in tutta Italia. Salemi, aderendo all'invito dell'Anci che affianca il ministero della Salute e il Centro nazionale trapianti nella promozione dell'iniziativa, diventa quindi 'Città del sì'.

"Una scelta di maturità improntata al forte senso civico - dice il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. Per questo abbiamo aderito con forza all'invito dell'Anci affinché sempre più cittadini scelgano questa strada in maniera consapevole".

Anche a Salemi, infatti, i cittadini maggiorenni potranno esprimere la loro dichiarazione di volontà rispetto alla donazione degli organi e dei tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità. In questi giorni all'ufficio di Stato civile, presso il quale si potrà depositare il cosiddetto 'Testamento biologico', e all'ufficio Anagrafe, competente per la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti, i cittadini salemitani potranno trovare il materiale informativo per una scelta consapevole in entrambi i casi.

Lo stesso materiale è reperibile anche sul sito del Comune.