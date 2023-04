Selinunte, ancora chiusa via del Cantone. La stagione estiva incombe. Alfano: “Attendiamo somme dalla Regione”

di: Redazione - del 2023-04-19

Ancora chiusa per motivi di sicurezza la via del Cantone a Marinella di Selinunte, la strada che porta alla Riserva Orientata del Belice. Il Sindaco aspetta i fondi dalla Regione 1.300.000 euro, mentre anche i titolari del Bar Ristorante la Pineta temono l’eventuale mancato arrivo dei turisti.

Da quando nel Novembre del 2021 una bomba d’acqua ha fatto scivolare verso il mare parte della strada sterrata che porta alla Riserva, nessuna opera di messa in sicurezza è stata fatta, né tantomeno si è intervenuti per creare le condizioni di sicurezza per gli operai che si occupano della gestione del Depuratore di Marinella, che, viste le condizioni di criticità della struttura e delle vasche, non vogliono lavorare all’interno.

Nonostante al capezzale dello stesso depuratore siano arrivate tutte le autorità competenti, compreso il Genio Civile, nell’Aprile del 2022 nessuna opera di consolidamento è stata fatta.

Il Sindaco Enzo Alfano attende che arrivino le somme allora stanziate dalla Regione con delibera n.301 del 2022, per un intervento urgente su entrambi i fronti: depuratore e stradella.

Lo stesso primo cittadino manifesta il suo rammarico e aggiunge: “Nonostante deliberate, non sono stati mai pubblicati dalla Regione i decreti di assegnazione delle risorse economiche per le opere urgenti. Sulla stradella dovrebbe intervenire il Genio Civile che ha nominato il Rup, mentre sul depuratore, per un importo di 600.000 euro, abbiamo un progetto esecutivo redatto dall’ingegnere Giuseppe Genovese, che prevede vengano realizzate delle passerelle in legno per dare la possibilità agli operai di lavorare in sicurezza.

Saranno anche spostati i quadri elettrici all’esterno. Somme non pervenute e che non hanno nulla a che vedere con opere di messa in sicurezza dell’impianto. Avevo inviato una nota al Presidente della Regione lo scorso 3 Gennaio - continua il primo cittadino - sulla problematica esistente. Ho già sollecitato gli onorevoli del nostro territorio Cristina Ciminnisi e Nicola Catania per spronare il finanziamento degli interventi. Quella strada del Cantone è un passaggio obbligatorio per i turisti che alloggiano nei vicini alberghi del territorio.”

La strada franata in più punti non è stata mai messa in sicurezza. La famiglia Rizzuto, titolare della struttura “La Pineta”, con una spesa di 13.000 euro, ha provveduto, lo scorso Giugno, autorizzata dal Comune, ad allargare la strada, a ripararla in più punti e a collocare delle palizzate con la segnaletica di pericolo per salvare la stagione, ma adesso, dallo scorso Settembre, detto permesso è scaduto e si aspetta un nuovo sopralluogo per riaprirla parzialmente al traffico veicolare, soprattutto per i tanti turisti che raggiungono la spiaggia della stessa Riserva.

Bisogna fare presto, perché un eventuale altro violento nubifragio potrebbe causare effetti nefasti su tutta la costa argillosa della via del Cantone, a cominciare proprio dal depuratore che scivolerebbe direttamente a mare.