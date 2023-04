Scontro tra due auto nella via Caracci a Castelvetrano. Sul posto il 118

del 2023-04-18

Scontro tra due auto nella via Caracci a Castelvetrano, angolo via Rismondo.Per cause in corso di accertamento da parte del Nucleo operativo infortunistica stradale della Polizia municipale, si sono scontati violentemente una Fiat Punto condotta da .MM di 25 anni con una Fiat 500 con alla guida R.K di 44 anni.Il conducente della Fiat 500 è stato soccorso dagli operatori del 118, ma non versa in situazioni di eccessiva gravità, mentre il guidatore della Fiat Punto ha raggiunto autonomamente l’Ospedale per eventuali accertamenti.La Via Caracci continua ad essere teatro di incidenti spesso anche gravi per l’elevata velocità da parte dei conducenti delle auto che la percorrono