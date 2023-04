Rottamazione auto dei cittadini e pratiche per radiazione dal P.R.A., convenzione del Comune di CVetrano a beneficio dei cittadini

del 2023-04-18

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha stipulato un Patto di Collaborazione con la società “BROKEN CARS”, al fine del ritiro, rottamazione e radiazione dai registri del P.R.A. delle autovetture sia per i privati cittadini che per l’Ente Comunale.

Il servizio di ritiro, rottamazione e radiazione dal P.R.A. è gratuito e, pertanto, i cittadini residenti sul territorio comunale non saranno gravati da alcun costo.

Per gli adempimenti e per le procedure del ritiro del veicolo, il Corpo di Polizia Municipale sta per predisporre la relativa modulistica che sarà disponibile presso il Comando e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Modulistica”. ​Saranno successivamente comunicati e pubblicizzati gli orari e le giornate di ricevimento per l’espletamento della pratiche per il servizio in questione.