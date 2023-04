Il 5 Maggio a Castelvetrano il Torneo della Legalità. Tra gli ospiti anche Roberto Lipari. Sasà Salvaggio alla conduzione

di: Redazione - del 2023-04-19

Tutto pronto o quasi per l’Undicesima edizione del Torneo di della legalità Memorial Antonio Zanda, che si terrà, organizzato dall’Associazione Civitas di Castelvetrano, il 5 Maggio al Paolo Marino di Castelvetrano e che vedrà la partecipazione di tutte le scolaresche del territorio.

Il presidente dell’Associazione Salvatore Roccolino parla di un significato maggiore e speciale quest’anno per questo torneo, a seguito della cattura di Matteo Messina Denaro, che può, per le nuove generazioni, rappresentare un momento di riflessione.

“Non a caso - riferisce il Presidente - abbiamo voluto invitare le scuole elementari, medie e superiori a preparare gli striscioni sul tema: “legalità è...”, sicuri che avremo decine e decine di questi ultimi, che coloreranno di significato la giornata.”

La manifestazione sarà presentata da Sasà Salvaggio e tra gli ospiti ci sarà anche Roberto Lipari di Striscia la Notizia. Si aggiungeranno prima dell’evento anche altri personaggi noti che hanno dato la disponibilità.

Per la cronaca, scenderanno in campo le formazioni dei Magistrati della Corte di Appello di Palermo, che affronteranno la locale Associazione Civitas.Tante le personalità che saranno presenti, civili e militari, e non mancherà la fanfara dei Carabinieri.

Faranno parte all’evento anche Roberto Gueli (Vice Direttore Tgr Rai di Roma) e Salvo Li Castri, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Ordine Giornalisti Sicilia.

Come per le edizioni del 2016, 2018 e 2022, anche quest’anno ci onorerà della sua presenza il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Culqualber di Messina, che arbitrerà l’incontro.

Tra i testimonial dell’evento I Soldi Spicci, Giampytek, Matranga e Minafò, l’attore Maurizio Bologna, Roberto Lipari, l’attore Segio Vespertino e i Xmurry. Si parla anche di Ficarra e Picone. Ne sapremo di più nei prossimi giorni. Intanto invitiamo tutti allo stadio il 5 Maggio alle ore 9,00.