Campobello, trattore finisce fuori strada dopo tamponamento da parte di un furgone. Ferito un uomo

di: Redazione - del 2023-04-19

Per fortuna solo un forte politrauma per il conducente di un piccolo furgone (Piaggio Porter) che qualche ora fa ha tamponato un trattore (condotto da un ex militare in pensione rimasto ferito anch'eggi leggermente ferito) che ha terminato la sua corsa, a seguito dell’urto, nelle campagne vicine. L’incidente è avvenuto sulla provinciale 51 nei pressi dello svincolo per Torretta Granitola.

Sul posto la squadra infortunistica della Polizia Municipale di Campobello, il 118 e i vigili del fuoco di Castelvetrano che hanno estratto dalle lamiere l'uomo alla guida del furgoncino.