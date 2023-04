del 2023-04-19

Un incidente tra due automobili si è verificato oggi pomeriggio intorno le 14 in via Caracci.Coinvolti gli automobilisti di una Fiat panda e una lancia. Sono stati avvertiti Vigili Urbani che stanno per arrivare sul posto per i rilievi del caso . Una delle conducenti del mezzo è stata portata al pronto soccorso, ma per fortuna per lei soltanto dei dolori riportati.