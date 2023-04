Salemi, successo per la squadra del Presidente Ardagna. Gioia e festeggiamenti ai supplementari dei playout

di: Redazione - del 2023-04-17

In una giornata tipicamente invernale la squadra del Presidente Calogero Ardagna riesce a gioire solo ai supplementari per avere mantenuto la categoria in questa partita secca dei playout. Dispiace per la squadra di Matteo Gerardi, la quale alla fine recrimina per una retrocessione, che, per quello che si è visto al San Giacomo di Salemi, probabilmente non meritava.

La partita si è svolta a porte chiuse, con grande disappunto dei numerosi tifosi del Salemi, per motivi di autorizzazioni non pervenute. L’incontro è stato avvincente, su un terreno erboso perfetto grazie alle cure di Luigi Gandolfo, e gli atleti non si sono risparmiati.

I padroni di casa al 2’ reclamano un rigore per atterramento di Calia ma l’arbitro lascia correre. Al 20’ il Salemi potrebbe passare in vantaggio ma la traversa salva Ilario. Nel secondo tempo, con il vento a favore, gli ospiti sono più aggressivi e riescono a creare delle buone occasioni da rete sventate da Gaudino.

Ai supplementari le emozioni più forti. Il Salemi al 10’ del primo tempo si porta in vantaggio grazie ad un’incursione sulla sinistra di Bonura che serve Caradonna, il quale trafigge l’esperto Mirko Ilario. Passa un minuto e gli ospiti pareggiano con un traversone di Angileri che, grazie alle folate di vento, trova l’incrocio.

Il Salemi, che aveva bisogno solo di pareggiare per evitare la retrocessione, trova invece la vittoria al 3’ minuto del secondo tempo supplementare, con Bucaria che anticipa tutti in area e batte Ilario.