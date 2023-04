"Grazie ai sanitari dell'Ospedale di Castelvetrano ho ancora le dita della mano". Lettera aperta di un nostro lettore

di: Redazione - del 2023-04-17

Un nostro lettore, Enzo Bonanno, ha voluto condividere una lettera aperta rivolta al personale dell'Ospedale di Castelvetrano, il quale lo ha salvato da una brutta avventura giorni fa.

"Qualche giorno fa, mentre facevo legna per la stufa - ci racconta Enzo - , mi è scappata la sega assieme a tre dita della mano destra. Con le tre dita penzoloni mi hanno accompagnato al pronto soccorso di chirurgia plastica dell'Ospedale di Castelvetrano.

Già all'arrivo l'infermiera mi ha tranquillizzato dicendo che il medico di turno era stato avvisato e sarebbe arrivato a momenti, e così infatti è stato. il dottor La Monaca, dopo aver visto la mano, si è prodigato a rassicurarci, non nascondendo la gravità dell'infortunio, e ha provveduto a sistemarmi le dita, predisponendo il ricovero e l'intervento d'urgenza la mattina dopo.

L'indomani, chiaramente preoccupato, le infermiere José e Graziella, con aria e modi assolutamente tranquillizzanti, mi hanno preparato per l'intervento. In sala operatoria il dottor Clemente e il dottor La Monaca, con la loro equipe, hanno operato e, dopo circa due ore, mi hanno rimandato in stanza.

Non mi dilungo, ma l'allegria e sensibilità di Graziella - continua il nostro lettore - , la delicatezza e leggerezza di José, la rassicurante presenza del dottor La Monaca, la schiettezza e bravura del dottor Clemente e la costante assistenza del dottor Cappiello nei controlli successivi, hanno fatto un miracolo.

Le mie dita sono state riattaccate e si muoveranno. Ecco, in un periodo in cui si fanno convegni e concerti per le note vicende dei giorni scorsi, sarebbe opportuno evidenziare l'eccellenza di questo reparto del nostro ospedale e prodigarsi ad incrementarlo.

I quattro posti letto, fra l'altro, ospiti del reparto di ginecologia, mortificano e non rendono giustizia, mi ripeto, all'eccellenza di queste professionalità, che da quanto ho visto operano pazienti di mezza Sicilia. Nel frattempo il reparto è stato trasferito in altro ospedale.

Si parla di rinascita di Castelvetrano, ma vedere trasferito questo reparto di chirurgia plastica che, assieme ad altre strutture sanitarie, sempre d'eccellenza, operano nella nostra città, non credo contribuisca a questa rinascita.

Mi risulta che il suddetto reparto ha bisogno di medici, dovendo assistere una utenza di oltre trecentomila persone. Voglio ringraziare - conclude Enzo Bonanno - , assieme a chi ha avuto il mio stesso problema, le professionalità di questo reparto, augurando un Ad majora.

Mi scuso se ho dimenticato qualcuno. Volevo concludere dicendo che le eccellenze restano e fanno di tutto per migliorare, voi politici..."