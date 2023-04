Triscina, domenica 23 Aprile Plastic Free organizzerà passeggiata ecologica. Ecco come partecipare

di: Comunicato Stampa - del 2023-04-17

In occasione dell’Evento Nazionale per la Giornata della Terra, in programma domenica 23 Aprile 2023, l’Associazione Plastic Free di Castelvetrano ha organizzato una passeggiata ecologica a Triscina alle ore 9.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita, sarà sufficiente iscriversi al sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4164/23-apr-castelvetrano .

Una volta completato l’iter di adesione, basterà presentarsi nel luogo di ritrovo e all’orario stabilito.

Non abbiamo un Pianeta B, oggi puoi scegliere di fare la tua parte in maniera concreta.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alle referenti:

Emanuela Indiano - 327 / 74 20 893

Manuela Cappadonna - 333 / 63 16 439