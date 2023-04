Sagra del carciofo: il Sindaco Alfano incontra delegazione dei commercianti del centro storico

del 2023-04-17

A meno di un mese dall’evento Ciocco Fest, che per tre giorni ha riempito il Corso Vittorio Emanuele, questa mattina, assieme ai miei Assessori ed ai Capi di Direzioni il sindaco Alfano ha ricevuto una delegazione dei commercianti del Centro Storico per ascoltare le loro richieste e tramutarle in azioni concrete così da creare le premesse per replicare il recente successo con la “Sagra del Carciofo” che interesserà il cuore della città nelle giornate di sabato 06 e domenica 07 maggio.

“Vi invito a non prendere impegni, afferma il Sindaco Alfano, perché saranno altri due giorni no-stop ancora più ricchi di stand e di varie attrazioni che interesseranno la nostra città da Piazza Matteotti sino al Sistema delle Piazze.”