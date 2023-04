Salemi, vìola l’affidamento in prova ai servizi sociali. 42enne ai domiciliari

di: Comando Provinciale Carabinieri di Trapani - del 2023-04-21

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura dell’affidamento in prova ai servizi socialmente utili con quella più restrittiva della detenzione domiciliare, un pregiudicato salemitano classe 81, per le reiterate violazioni documentate dai militari dell’Arma durante l’affidamento.

L’uomo, con precedenti per minaccia e false attestazioni nell’istanza di accesso al gratuito patrocinio, è stato pertanto accompagnato presso la propria residenza in regime di detenzione domiciliare.