Castelvetrano, domani 22 Aprile premiazione concorso fotografico “Scatti di Primavera”

Il giorno 22 Aprile alle ore 16:00, presso il Parco delle Rimembranze, avrà il via il concorso fotografico “Scatti di Primavera”. Seguiranno esibizioni di danza, piantumazione nuove piante, merenda e tanti momenti ludici. Successivamente, alle 18:30, la premiazione.

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, nasce dall’idea di 4 mamme con la collaborazione di associazioni di volontariato e non, come Avo, ProLoco Castelvetrano-Triscina, Enpa e Asd Dea.

L’iniziativa “Scatti di Primavera” invita a raccontare, attraverso immagini, il risveglio portato dalla primavera, prima di tutto nei nostri cuori e in particolare in quello dei ragazzi dai 14 ai 19 anni. In questa fascia di età si vive un periodo molto particolare e la primavera porta sempre nuove emozioni, che le foto possono aiutare a tirare fuori.