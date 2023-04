Atto vandalico al monumento al Milite Ignoto: la condanna del Sindaco Castiglione

del 2023-04-21

Il sindaco Giuseppe Castiglione esprime amarezza per l’ennesimo increscioso episodio di vandalismo che si è verificato, ieri, ai danni del monumento al Milite Ignoto, che si trova all’interno della villa comunale e che è stato imbrattato con scritte di vernice blu. Nei giorni precedenti sono stati, inoltre, danneggiati anche la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, la pensilina per la fermata degli autobus e il raccoglitore mangia-plastica, che si trovano sempre all’ingresso della villa. «Sono davvero sconcertato – afferma il sindaco Castiglione - per il verificarsi nel nostro Comune di atti vili e ignobili che feriscono fortemente la comunità campobellese nella sua componente civile. Il rispetto dei monumenti costituisce infatti un elemento fondamentale di civiltà e il vilipendio del Milite Ignoto, in particolare, rappresenta un esecrabile gesto di irriverenza nei confronti della nostra storia e dello Stato italiano. Nell’esprimere, dunque, ferma condanna per tali atti, auspico che le forze dell’Ordine possano al più presto fare luce sull’accaduto, assicurando i responsabili alla giustizia».