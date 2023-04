Castelvetrano, dopo anni riprende il calcio a cinque nella struttura Cafena. Affidato impianto a Sicilia Futsal

di: Redazione - del 2023-04-22

Dopo otto anni riprende ufficialmente l’attività del calcio a cinque nella struttura Cafena di via Tripoli a Castelvetrano. È stata la stessa società Sicilia Futsal, che da anni gioca nella vicina Partanna, ad aggiudicarsi la gestione della struttura a seguito di un bando di gara al quale hanno partecipato altre società.

“Mesi di lavoro - precisa il suo Presidente Michele Calandrino - per riqualificare l’impianto vandalizzato, al quale è stato necessario sostituire le reti di recinzione, tinteggiare gli spogliatoi, rifare gli impianti elettrici e tanti altri lavori il cui costo verrà scomputato dal canone di affitto.”

“Siamo estremamente felici - afferma l’Assessore allo Sport Filippo Foscari - di essere riusciti ad affidare l’impianto successivamente allo stop pandemico ad una società che oggi milita i serie C dopo aver vinto, con tanti sacrifici, il campionato in un'altra struttura belicina. Mi auguro che anche l’attiguo palazzetto dello Sport Don Pino Puglisi possa essere affidato a qualche società per ricominciare le attività agonistiche ed avvicinare quanti più ragazzi allo sport.”

Nella prima gara tra le mura amiche, per la cronaca, la Sicilia Fustal ha battuto la Bonifato Alcamo 4 a 3, rimandando i sogni di promozione agli alcamesi, mentre i tre punti sono stati decisivi per la matematica salvezza dei locali. Soddisfatto l’allenatore Federico Messina per aver raggiunto l’importante traguardo.

Nella foto: parte dell’organico, Lorenzo Ingoglia, Antonino Totta, Erasmo Graffeo, Piermarco Burzotta, Gaspare Bonanno, Giulio Evola, Francesco Marino, Marco Lo Sciuto, Stefano Rametta Lo Piano, Riccardo Corso, Mirko Morici, Rosario Cognata, Stefano Sanci, Michele Calandrino, Aleandro Garadolfo, Vincenzo Amella assieme agli Assessori Filippo Foscari e Antonino Manuzza.