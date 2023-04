Raccolta Plastic Free a Triscina con un emozionante ritrovamento. Parte la “ricerca” di F. F.

del 2023-04-23

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, celebrata ieri, Plastic Free Castelvetrano ha organizzato anche oggi una seconda giornata di sensibilizzazione, la consueta passeggiata ecologica per ripulire da plastica e vari rifiuti un tratto del litorale di Triscina di Selinunte. Ed è proprio qui che tra i rifiuti, dentro una bottiglia di plastica, Giusy ha trovato l’inaspettato: un foglio accuratamente piegato, un poco intriso di acqua salmastra e sabbia, che con cura i ragazzi che erano con noi, hanno voluto aprire.

Hanno iniziato a leggere: “A voi affamati di vita. A voi che nonostante siete nati in terre traboccanti di dolore , forti nell'animo, siete morti nell'aver tentato di cambiare il vostro destino sciagurato. Nella totale disperazione, in tanti vi siete affidati alla sorte di una barchetta di legno.

Ma lo so che per voi quel pezzo di legno rappresenta la speranza. Dove avete intravisto fuori giorni felici e una vita migliore. Vi chiedo perdono. Che quella barchetta ormai andata in pezzi in questa diabolica terra, vi possa accompagnare in posti migliori. A tutti i morti di Cutro e a tutte quelle vittime che sono morte nel nostro mare , solo per il fatto di aver provato a cambiare il loro destino. F.F”.

I ragazzi, arrivati a casa, hanno voluto trascrivere le parole della lettera perché venissero pubblicate e divulgate ai più, affinchè questo messaggio nella bottiglia si diffondesse. Parole di chi addolorato chiede perdono a chi nella vita ha avuto meno, poco o nulla. Succede anche questo nelle nostre passeggiate ecologiche, trovare questi regali, questi raggi di poesia che indubbiamente donano speranza in un mondo diventato troppo cinico. Una passeggiata che è servita al corpo ma soprattutto all’anima.

Grazie a Morgana, Gabriele, Sara e Beatrice, i ragazzi che hanno trascritto la lettera.