“Dolorosa per l’Italia la lotta contro la mafia. Occorre andare avanti. Nessuno si tiri indietro”. Le parole del Ministro Piantedosi

del 2023-04-25

“La liberazione dalla mafia è stata dolorosa per l’Italia. Abbiamo il dovere di rifiutare la negazione di ogni libertà. Oggi due memorie si uniscono qui a Castelvetrano. Questi sono i presupposti per una società sana. Nessuno può tirarsi indietro nella lotta alla mafia e questo deve essere la linea guida per le nuove generazioni affinché possa crescere una nuova società”. Sono questi alcuni passaggi del discorso del Ministro dell’Interno Piantedosi nel Sistema delle Piazze in occasione dell’evento “Memoria Nostra”. Queste le parole del Ministro Piantedosi a Castelvetrano.