Castelvetrano, ieri ancora disagi idrici. Effettuate delle riparazioni già programmate. Ecco le zone coinvolte

di: Comunicato Stampa - del 2023-04-26

Il Comune di Castelvetrano ha reso noto che continua la risoluzione per l’emergenza idrica, causa di disagi in gran parte della città.

Di seguito il comunicato:

“Continuano le operatività di risoluzione della grave emergenza idrica che ha interessato la città di Castelvetrano e che è stata causa di forti disagi agli utenti fruitori del servizio acquedotto.

A tal fine è stato programmato a decorrere da martedì 25 Aprile un intervento di sostituzione di una saracinesca del DN 400 e relativo attuatore elettrico nella galleria sottostante il locale tecnico di via Mazzini che di fatto non ha permesso di garantire la corretta erogazione di acqua potabile nel centro cittadino.

I lavori di cui trattasi, a cura della società incaricata Elettromeccanica Mangano s.a.s. di Palermo, continueranno tutta la giornata di oggi e parte della giornata di domani.

Pertanto non sarà possibile l’erogazione fino al termine dei lavori nel centro storico nelle vie Bresciana, via Seggio, via Selinunte, via Campobello (parte inziale) e altre.

Data la situazione si raccomanda un uso coscienzioso del prezioso liquido significando che l’erogazione dell’acqua nella parte della città interessata sarà garantita orientativamente, solo per la giornata di domani 27 Aprile, nel tardo pomeriggio e nei prossimi giorni normalmente secondo i turni normali di manovra.”