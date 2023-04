di: Redazione - del 2023-04-26

Ieri sera verso 20.30 al km 18+000 sull'A/29 in direzione Palermo, dopo lo svincolo di Fulgatore, un'auto ha preso fuoco mentre era in transito. La paura è stata tanta, ma passeggeri sono riusciti a scendere e a mettersi in salvo. Sul posto i Vigili del Fuoco, Polstrada e Anas. Il traffico è rimasto per qualche momento bloccato per consentire le operazioni di spegnimento del mezzo.