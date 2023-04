Marinella, l'1 Maggio processione in onore a San Giuseppe

del 2023-04-29

Lunedì 1 Maggio il Comitato Sacro Cuore di Maria ed i fedeli onoreranno San Giuseppe con una processione solenne, che partirà alle ore 17:00 dalla Chiesa del Sacro Cuore. Il simulacro del Santo attraverserà le vie della borgata accompagnato dalla banda "Caravaglios".

La processione sarà seguita dalla celebrazione della messa solenne in Piazza Scalo di Bruca e dalla deposizione in mare di una corona di alloro in ricordo di tutti i lavoratori morti nello svolgimento del loro dovere e di tutte le vittime del mare.