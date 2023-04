Un album delle figurine per il Corteo Storico di Santa Rita di Castelvetrano

del 2023-04-30

Il Corteo Storico di Santa Rita di Castelvetano si prepara a tornare in grande stile per celebrare la sua 21ª edizione, il prossimo 14 maggio, con una novità assoluta per la prima volta in Sicilia, avendo colto la proposta di una nota casa editoriale italiana che cura una importante collana dedicata ai maggiori eventi rievocativi d’Italia ( la Giostra del Saracino, il Palio di Ostia Antica, il Palio di Asti, il Torneo storico dei Borghi di Susa, la Corsa dell’anello di Narni, il Palio del Golfo di La Spezia, il Calcio Storico di Firenze, per citarne alcuni ), verrà realizzato a tiratura nazionale un album di figurine tutto dedicato al grande evento Castelvetranese.

A raccontare il magnifico Corteo Storico di Santa Rita e della Nobiltà Castelvetranese attraverso le pagine dell’album del Corteo Storico 2023, troveremo principi, dame, i Tamburi Aragonesie tutti i figuranti che a vario titolo e con vari ruoli partecipano alla sfilata storica in onore di Santa Rita. Saranno oltre 600 figurine che evidenzieranno attraverso immagini e illustrazioni, l’evento, i suoi personaggi e la nostra città. «Un modo simpatico per rivivere insieme i momenti salienti della manifestazione e rivedere tutti i figuranti del corteo storico – spiega il presidente prof. Francesco Saverio Calcara – i giurati, le guardie, tutte le nostre splendide dame, nonché i monumenti della città che attraversiamo lungo il percorso del corteo storico saranno immortaati in questo progetto editoriale a tiratura nazionale, che verrà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti, ed acquistato in tutte le edicole italiane assieme alle figurine.

Nella convinzione che il passato e la storia della Citta’ e del territorio possano incontrare la modernità ed essere ricordati e tramandati anche con uno strumento leggero e giocoso...”a colpi di ce l’ho! mi manca!». Nei prossimi mesi, dopo le fasi di lavorazione e di selezione delle migliaia di foto, che i fotografi professionisti che saranno presenti al corteo storico di quest’anno realizzeranno, verrà presentato ufficialmente alla Citta’ l’album - che già è stato realizzato per altre importanti rievocazioni storiche d’Italia - che verrà distribuito ai partecipanti. Un modo per incontrare i giovani e i giovanissimi e promuovere il territorio, attività che caratterizzano da sempre l’opera del Centro Studi Usi Costumi e Tradizioni Medievali “ Gennaro Bottone” di cui il Corteo di Santa Rita è fra le più importanti emanazioni.