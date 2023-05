(FOTO) Un ferito in scontro fra un’auto e una moto sulla Ss. 115. Sul posto la Polizia Municipale

del 2023-05-02

Un incidente stradale si è verificato stamane intorno alle 8,30 sulla Ss. 115 che collega Castelvetrano con Marinella di Selinunte, all’altezza del rifornimento di carburante, tra un’Audi ed una Benelli di grossa cilindrata.

L’auto, in direzione Castelvetrano, pare stesse per entrare nell’area di rifornimento mentre, dalla direzione opposta, sopraggiungeva la moto guidata da un uomo non più giovanissimo che per fortuna non ha subito grosse conseguenze (pare abbia avuto un forte trauma al piede e per questo è stato accompagnato al Pronto Soccorso di Castelvetrano).

In fase di accertamento la dinamica dell’incidente, resa un po’ più complicata dal fatto che, all’arrivo della Polizia Municipale, l’auto era stata spostata.

Il conducente dell’Audi ha dato subito le generalità e la sua versione sulla dinamica del sinistro.