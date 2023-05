Campobello, a fuoco due auto della Polizia Municipale. Probabile la natura dolosa

del 2023-05-03

Questa notte un incendio doloso ha distrutto due autovetture in dotazione al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Campobello di Mazara. L.A., un giovane di Mazara del Vallo, per motivi ancora in corso di accertamento, ha appiccato il fuoco a due Fiat Tipo in dotazione alla Polizia Municipale del Comune di Campobello di Mazara, una utilizzata come autovettura di rappresentanza e l'altra immatricolata per i servizi di Polizia Municipale.

Le due autovetture erano parcheggiate davanti al Palazzo Municipale di Campobello di Mazara e, nell'immediatezza del fatto, si è fermata sul posto un'autopattuglia di una società di vigilanza privata, che ha individuato il possibile autore dell'atto incendiario ed ha subito chiamato sia i Carabinieri che i Vigili del Fuoco che hanno subito domato le fiamme, e poco dopo anche le pattuglie dei Carabinieri di Mazara del Vallo e di Campobello di Mazara che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Il giovane sospettato è stato fermato e subito rilasciato. Il fermo non è stato convalidato per la mancanza di flagranza. Intanto, la Polizia Municipale ha fatto rimuovere i due veicoli incendiati ed in giornata sarà effettuata la pulizia del manto stradale dai residui dei rifiuti speciali rimasti a terra.