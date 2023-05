Tre piste ciclabili tra Selinunte, Triscina e Castelvetrano. Partiti alcuni cantieri

del 2023-05-01

Al via i lavori per tre piste ciclabili nel territorio di Castelvetrano e nelle due borgate di Triscina e Marinella. A Triscina il cantiere di lavoro è già operativo all’ingresso del Parco Archeologico nell’area attigua utilizzata per il parcheggio.

In seguito partirà un tratto che arriverà alla circonvallazione dove si tiene il mercatino estivo, fino a raggiungere la provinciale che immette per Castelvetrano e Tre Fontane.

Un percorso di alcuni chilometri, che farà la felicità dei tanti amanti delle biciclette, turisti compreso.Sarà tracciato il percorso con l’opportuna segnaletica, il colore dei cordoli e dove necessario, sarà collocato apposito conglomerato bituminoso, nella parte longitudinale del percorso.Tutto verrà fatto a norma come prevede il Codice della Strada.

Il progetto è stato redatto dall'architetto Saverio Renda di Palermo. Le spese per la realizzazione ammontano a 980.000 euro, i cui lavori sono stati aggiudicati all’impresa Palazzolo Costruzioni di Palermo.