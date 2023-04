I volontari creano e i vandali distruggono. L’Ex Assessore Cappadonna:” Totalmente sconvolta da quanto visto”

del 2023-04-30

I volontari creano e i vandali distruggono. E’ successo presso il Parco delle Rimembranze.A darne notizia Manuela Cappadonna che così ha denunciato:”Solo qualche giorno fa i bambini piantavano i fiori al parco delle rimembranze, ieri Eleonora De Simone ha fotografato questo scempio. È avvilente. Un ragazzino di 9/10 anni a Mazara del Vallo si è avvicinato al parco giochi pieno di bambini, si è abbassato i pantaloni ha preso i genitali e ha iniziato a fare la pipì, come se avesse tra le mani un tubo di irrigazione, sopra i giochi.”

“Sono rimasta talmente sconvolta “, continua Manuela, che non ho nemmeno fatto in tempo a bloccarlo. Lì con i suoi pantaloni abbassati davanti a decine di bimbi. Da Wikipedia significato della parola vandalismo: tendenza a distruggere e guastare, per perversione maniaca, o per grossolana ignoranza o insensibilità, o anche per un'inconsulta esibizione di forza e malintesa spregiudicatezza.”