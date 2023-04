Selinunte, 300 scout in visita al parco archeologico di Selinunte. Il direttore Crescente a far gli onori di casa

del 2023-04-30

Circa 300 scout in visita al Parco archeologico di Selinunte. A fare gli onori di casa il Direttore Felice Crescente. Gradita presenza quella di Giuseppe Scozzari e di tanti ospiti dai 12 ai 16 anni della provincia di Trapani arrivati un po’ da tutte le parti per il "Campo San Giorgio" in onore del Patrone degli Scout. Gli stessi realizzeranno un video a Selinunte che andrà in Corea e poi sarà visualizzato in occasione della giornata mondiale degli scout che si terrà ad agosto. Un Campus ecologico che porterà anche i giovani a trascorrere tre giorni anche all’interno dell’area boschiva del parco archeologico selinuntino.