Tutto pronto per il torneo della legalità a Castelvetrano. Venerdì al Paolo Marino in campo artisti e magistrati

Tutto pronto per il prossimo 5 Maggio, a partire dalle 9, per il Torneo della legalità ‘Memorial Antonio Zanda’. L’iniziativa, giunta alla sua 11esima edizione e organizzata dall’Associazione Civitas di Castelvetrano, si terrà al Paolo Marino e vedrà la partecipazione di tutti gli Istituti Scolastici del comprensorio con la partecipazione di studenti provenienti persino da Palermo.

I Sindaci del territorio si ritroveranno anche per celebrare la vittoria dello Stato per la cattura di Matteo Messina Denaro.

Il Presidente dell’Associazione Salvatore Roccolino parla di un significato maggiore e speciale quest’anno per questo torneo, a seguito della cattura di Matteo Messina Denaro, che può, per le nuove generazioni, rappresentare un momento di riflessione.

“Non a caso - riferisce il Presidente - abbiamo voluto invitare le scuole elementari, medie e superiori a preparare gli striscioni sul tema: “legalità è...”, sicuri che avremo decine e decine di questi ultimi, che coloreranno di significato la giornata.”

Nel corso della manifestazione si svolgerà la fase finale del concorso riservato alle scuole elementari, medie e superiori, dove saranno premiate le classi autrici del cartellone con lo slogan contro le mafie e l’illegalità in genere.

Scenderanno in campo la formazione dei magistrati della Corte di appello di Palermo che, con i rinforzi dei personaggi del mondo dello spettacolo, affronterà l’associazione Civitas.

Confermata la presenza degli artisti:

I Soldi Spicci

Matranga e Minafò

Roberto Lipari

Sergio Vespertino

xMurry e GiampyTek (Youtuber)

L’attore Maurizio Bologna potrebbe non essere presente a causa di un infortunio.

Presenteranno la manifestazione Sasà Salvaggio e la giornalista Elvira Terranova.

La conduzione dell’evento, il cui obiettivo è quello di promuovere la cultura della legalità tra i più giovani attraverso lo sport, sarà accompagnato nell’animazione da ospiti dello show business siciliano e dall’esibizione della prestigiosa Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia di Palermo.

Come per le edizioni del 2016, 2018 e 2022, anche quest’anno ci onorerà della sua presenza il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Culqualber di Messina, che arbitrerà l’incontro.

Ecco i giocatori della squadra Magistrati della Corte d’Appello di Palermo e artisti:

- S.E. il dr. Matteo Frasca - Presidente della Corte d’Appello di Palermo;

- Dr. Fernando Asaro - Procuratore della Repubblica di Marsala;

- Dr. Marcello Saladino - Presidente della Sezione Penale presso il Tribunale di Marsala;

- Dr. Nicola Aiello - Giudice Indagini Preliminari Tribunale Palermo;

- Dr. Massimo Corleo - Giudice Penale presso il Tribunale di Trapani;

- Dr. Carlo Hamel - Giudice Civile presso il Tribunale di Trapani;

- Dr. Giancarlo Caruso - Giudice Penale presso il Tribunale di Trapani;

- Dr. Roberto Gueli - Vice Direttore del Tgr Rai di Roma e Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia;

- Dr. Filippo Barreca - Tenente Colonnello dei Carabinieri di Palermo Originario proprio di Castelvetrano, è stato, nei primi anni 90’, portiere della Folgore, la principale squadra di calcio castelvetranese;

- Tatranga e Minafò. Sono originari di Palermo e, dunque, veri siciliani doc. Bravi e simpatici, sono stati protagonisti, nel 2020, del film Un pugno di amici. I due fanno parte del cast fisso di Made in Sud, trasmissione molto seguita della Rai e vantano una lunga collaborazione anche con Sicilia Cabaret. A breve uscirà il loro secondo film;

- Sergio Vespertino (attore) - È considerato uno dei migliori attori di teatro comico siciliano. La sua carriera artistica è un susseguirsi di partecipazioni sul piccolo schermo e sul grande schermo. Tra quelle televisive in Rai ed in Mediaset ricordiamo numerose fiction Rai1, tra cui “La mafia uccide solo d'estate”, “Squadra antimafia 3”, “Il segreto dell’acqua”, “Provenzano”, “il Caravaggio trafugato”, “il Commissario Montalbano”, “Rosy Abate”, “Rocco Chinnici” ed infine “Makari”. Al cinema lo ricordiamo nel ruolo di “Saro”, uno dei personaggi principali nel film “In guerra per amore” di Pif, del 2016;

- Dr. Giulio Corsini - Giudice Civile presso il Tribunale di Palermo;

- Dr. Giuseppe Tango - Giudice della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Palermo;

- Claudio Casisa (comico e attore) - Claudio Casisa e la sua compagna di vita, Annandrea Vitrano formano il duo comico I Soldi Spicci. Insieme hanno partecipato al laboratorio Zelig di Roma e Milano e alla trasmissione “Colorado”, in onda su Italia 1;

- Dr. Fabrizio Minutoli - Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Palermo;

- Dr. Paolo Bianchi - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala;

- Roberto Lipari (comico e attore) - Comico, attore, autore e conduttore televisivo di origini siciliane. Inizia da giovanissimo a esibirsi nel cabaret presso locali d’intrattenimento di Palermo e in seguito porta la sua comicità sul Web, aprendo un canale YouTube. Ha lavorato come autore per la trasmissione Made in Sud e ha fatto parte del cast fisso di Colorado, programma ideato da Diego Abatantuono. Nel 2017 il suo debutto al cinema nel film Classe Z.

Nel 2019 ripete l’esperienza cinematografica con il lungometraggio “TuttAPPosto!” come protagonista. Nel Novembre 2019 viene ingaggiato dal tg satirico Striscia la notizia in veste di inviato e nel 2021 poi approda alla scrivania del programma, quando, in compagnia del collega Sergio Friscia, lo conduce per la prima volta;

- Dr. Giacomo Barbara - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese;

- Dr. Giovanni Moriggi - Funzionario presso la Corte d’Appello di Palermo;

- Dr. Giovanni Scimone - Avvocato del Foro di Palermo;

- Tullio Graziano - Appuntato dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Palermo;

- Dr. Manfredi Borsellino (Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato “Libertà” di Palermo) - Figlio del compianto Giudice Paolo Borsellino, simbolo della lotta alla mafia e della legalità;

- Paolo Borsellino jr. - Nipote omonimo del Giudice Paolo Borsellino;

Allenatore: Dr. Raimondo Cerami - Allenatore e Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani;

Presidente: Dr. Gioacchino Natoli - Presidente (squadra) e già Presidente del Tribunale di Marsala e della Corte d’Appello di Palermo;

Entra nel pool antimafia dell’ufficio istruzione di Palermo, guidato da Antonino Caponnetto, con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.