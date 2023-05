Castelvetrano, trasloco per il parco giochi di Piazza della Repubblica

di: Redazione - del 2023-05-05

Il parco giochi di Piazza della Repubblica a Castelvetrano, realizzato nel 2016 e più volte vandalizzato, è stato trasferito all’interno del Parco delle Rimembranze. La decisione del Comune, sulla base di quanto si apprende, è stata basata sull’esigenza di preservare i giochi da atti di vandalismo e per motivi di sicurezza stradale. Non resta che sperare che all’interno della villa, durante le ore notturne, non si verifichino ancora più gravi episodi di vandalismo.