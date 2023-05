Marinella, al via progetto di formazione "Andiamo a Tratta" nell'ambito della pesca

di: Comunicato Stampa - del 2023-05-05

La marineria di Marinella di Selinunte, nella persona di Carlo Barraco, Presidente della "Marinella Pesca Società Cooperativa" ha comunicato che, con Ddg Nr 220 del 28 Aprile 2023, è stata approvata la graduatoria definitiva della Misura 1.29 "Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale" del Po Feamp 2014/2020 (Anno 2023).

Il progetto "Andiamo a Tratta" è stato presentato dalla Capofila Accademia Eraclitea e vede la partecipazione, oltre che della "Marinella Pesca Società Cooperativa", anche degli associati Co.Ge.Pa Mazara del Vallo, Slow Food Castelvetrano ed Agro Selinuntino APS e Associazione Arcadia ("Sarduzza Fest"), che intendono formare personale competente e preparato, garantendo a quest'ultimo l'acquisizione di conoscenze, competenze, capacità tecniche e professionali adeguate per conseguire la qualifica professionale di "Addetto alle operazioni di pesca e prima preparazione del pescato".

Il progetto si innesta in modo funzionale nell'ambito delle iniziative condotte dal Co.Ge.Pa Mazara del Vallo, dalla "Marinella Pesca Società Cooperativa", dall'Associazione Arcadia e in particolar modo dall'Associazione Promozione Sociale Slow Food Castelvetrano ed Agro Selinuntino Aps, che ha avviato uno specifico progetto che potrebbe condurre all'approvazione del Presidio Slow Food per la Sardina di Selinunte (detta anche "Sarduzza"). Ci si riferisce, in particolare, alla Sardina pescata con il metodo della tratta o menaide.

Con l'esecuzione delle attività previste dal progetto di formazione, si soddisferanno da un lato le richieste del mercato del lavoro, strutturando puntuali attività formative e di stage in favore di giovani in età lavorativa (ma in atto disoccupati) che, con l'aiuto ed il tutoraggio di pescatori esperti, potranno essere agevolati nell'ingresso del mercato del lavoro, favorendo nel contempo il ricambio generazionale; dall'altro si valorizzeranno le tecniche dell'antica tradizione della pesca a tratta o menaide quale esempio di pesca costiera artigianale, evidenziandone la sostenibilità oltre che il valore tradizionale, in modo da perpetuarne la pratica.

Marinella Pesca Società Cooperativa