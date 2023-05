Castelvetrano, il 6 e il 7 Maggio arrivano le pigotte della Fidapa per l’Unicef

di: Comunicato Stampa - del 2023-05-05

Il progetto “Adotta una pigotta” per la festa della mamma della sezione Fidapa Bpw Italy sez. di Castelvetrano, Presidente prof. Caterina Salvo, e condiviso dalle socie, ha completato il suo percorso, grazie all’impegno della socia Maria Li Causi Sciabica coordinatrice, che ha radunato nella sua casa molte amiche-socie disposte a confezionare le bambole di stoffa, le cosiddette pigotte, per aderire al progetto Unicef “Adotta una pigotta”.

Le bambole, di media dimensione, confezionate con tessuto e vestite di stoffe dai colori vari, impreziosite dal pennello della pittrice Daniela Lucentini, hanno impegnato le socie per lungo tempo, in un clima di condivisione e di creatività, di serenità e di gioia per il significato che le pigotte trasmettono: adottarne una vuol dire aiutare un bambino che vive in condizioni di estremo bisogno, malnutrito, costretto ai lavori più pesanti, privo del sostegno necessario alla sua crescita.

Per queste ragioni, la vendita delle pigotte viene stabilita per i giorni 6 e 7 Maggio prossimi, visitando il gazebo allestito in via Vittorio Emanuele a Castelvetrano.

L’Unicef-Italia terrà un seminario a Roma, Università di Roma 3, con la presenza di studiosi ed esperti, per discutere sul Pnrr - Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con riferimento alla Dichiarazione dell’Onu sui Diritti del bambino e dell’infanzia.