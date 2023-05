Dissesto idrogeologico, Salemi: in gara i lavori per porre fine agli allagamenti in via Marsala

del 2023-05-05

Per tantissimi anni detriti e fango provenienti dal versante ovest del Monte delle Rose hanno provocato pesanti disagi nella via Marsala, una delle arterie d’accesso a Salemi, cittadina del Trapanese. Adesso la Regione Siciliana, attraverso la Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico, si appresta a risolvere in maniera definitiva i problemi puntualmente provocati dalle forti piogge. La gara per affidare i lavori è stata pubblicata dagli uffici di piazza Ignazio Florio, a Palermo.

L’importo dell’appalto ammonta a un milione e 824 mila euro e le offerte potranno essere presentate, attraverso la piattaforma telematica, entro il prossimo 29 maggio. Il progetto prevede opere di regimentazione delle acque con la realizzazione di un canale di gronda capace di intercettarle e smaltirle correttamente. Diverse volte, in passato, i violenti allagamenti hanno trovato sbocco all’interno di abitazioni private ed esercizi commerciali, paralizzando la circolazione. Per evitare che ammassi di pietrame scivolino verso valle, inoltre, saranno installate alcune reti di protezione.